ラ・リーガ 25/26の第19節 レアル・オビエドとベティスの試合が、1月10日22:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはアレックス・フォレス（FW）、ハイセム・ハッサン（FW）、アルバート・レイナ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、レアル・オビエドが選手交代を行う。クワシ・シボ（MF）からニコラス・フォンセカ（MF）に交代した。

61分、ベティスが選手交代を行う。アンヘル・オルティス（MF）からエクトル・ベジェリン（DF）に交代した。

64分に試合が動く。レアル・オビエドのアレックス・フォレス（FW）のアシストからイリヤス・チャイラ（FW）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

74分、ベティスが選手交代を行う。アイトール・ルイバル（FW）からロドリゴ・リケルメ（MF）に交代した。

76分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ハイセム・ハッサン（FW）、アレックス・フォレス（FW）に代わりヨシップ・ブレカロ（FW）、thiago borbas（FW）がピッチに入る。

80分、ベティスは同時に2人を交代。ジュニオル・フィルポ（DF）、クチョ・エルナンデス（FW）に代わりリカルド・ロドリゲス（DF）、エセキエル・アビラ（FW）がピッチに入る。

83分ベティスが同点に追いつく。アントニ（FW）のアシストからジオバニ・ロセルソ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もレアル・オビエドの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レアル・オビエドは48分にダビド・カルモ（DF）、88分にthiago borbas（FW）、88分にニコラス・フォンセカ（MF）に、またベティスは90分にエセキエル・アビラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 00:00:15 更新