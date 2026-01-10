6人組男性アイドルグループ「世が世なら！！！」が10日、都内で12時間耐久ライブ「世が世なら！！！12時間耐久ライブ―A HAPPY NEW YEAR！！2026―」を完走した。

ライブは同日の午前8時半にスタート。「メダチタガリアン」「何卒！！！」などのオリジナル曲のほか、同じ事務所に所属する7人組のアイドルグループ「THE SUPER FRUIT」の「チグハグ」や、弟分のデュオ「峯脇」の「もぐもぐ讃歌」をカバーするなど、12時間で全100曲を披露。会場をわかせた。

昨年の10月には、東京・渋谷の街中で電子看板を背負い、新譜や2月27日にLINE CUBE SHIBUYAで行うライブのPR活動をするなど“体を張った”企画に定評がある6人。

この日は、公演中に2月のライブのチケットを100枚手売りする。さらに開演から終演までの間、ランニングマシーンに乗って、100キロを完走するというミッションが与えられたが、ファンが見守る中、見事課題をやり遂げた。

会場では15日に、新曲「うつつ」を利益度外視の“44円”で発売することを発表。CDは4444枚限定で、東京・タワーレコード渋谷店、大阪・梅田NU茶屋町店の2店舗で販売される。

2月1日には両店舗にメンバーが分かれて、CDの手売り販売イベントも行われる。

新曲の作詞と作曲は、チーフマネジャーの堀切裕真氏が担当。グループが2月に史上最大規模のライブを渋谷で控えていることから「今の世が世なら！！！が何を歌えばリアルか、何を歌うことで意味が深まるのか、そんなことを作家とマネジャーの視点から考え『うつつ』が生まれました」と説明。

6人は春の風を感じるメロディーにのせて、爽やかな歌声を披露している。恋人同士、夫婦はもちろん、ファンとメンバーをつなぐ絆にも置き換えられるような歌詞にも注目。堀切氏は「ぜひ聴いてください！」と呼びかけている。

44円CDの発売は2月27日までの期間限定。同日から配信の販売をスタートする。