◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準決勝 鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）

鹿島学園が後半終了間際の途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝（２年）の劇的ゴールで流通経大柏を１―０で下し、同校初、県勢では４５年ぶりの決勝進出を決めた。

＊ ＊ ＊

最後尾からチームを支えたのが、Ｕ―１７タイ代表にも選出されているＧＫプムラピー・スリブンヤコ（２年）だった。身長１９１センチの高さを生かしたハイボール処理や、高いセーブ能力に、飛距離の出るキックでも存在感を発揮。無失点で決勝に導く原動力となり「監督に『ゼロで終わりたいから頑張ってくれ』と言われて監督の言葉を意識した。死ぬ気でやってました。初めての国立はすごかった。最高です」と笑みを浮かべた。

高１でタイから来日したが、既に日本語も堪能で、チームメイトに関西出身の選手が多いことから、指示の声は関西弁になることも多いという。両親と姉もタイから観戦に訪れていたことに加え、タイでも配信があった一戦で勝利し、全国の頂点まであと一つ。「鹿島のために優勝したい」と決意を示した。