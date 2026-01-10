レッドソックスが２６年度の球団殿堂入り発表　「バンビーノの呪い」解いたデーモン氏、２度の世界一導いたレスター氏ら

レッドソックスは１０日、２０２６年度の球団殿堂入りを発表。中堅手として、２００４年に通称「バンビーノの呪い」を打ち破り、８６年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献したジョニー・デーモン氏、先発投手として２００７年及び２０１３年と２度の世界一に貢献したジョン・レスター氏ら計４人が選出された。

デーモン氏は２００２年から４シーズン在籍し、同期間の打率は２割９分５厘だった。２００４年にヤンキースとのリーグ優勝決定シリーズ第７戦で２本塁打６打点と大活躍するなど、中堅手としてポストシーズン２７試合出場は球団最多となっている。

レスター氏は２００２年のドラフト２巡目でレ軍に指名され、メジャー昇格の２００６年から在籍中に３度の球宴に選出された。２００７年と２０１３年の世界一に貢献。在籍中に２４１試合（球団史上４位）に登板し、１１０勝（球団９位）、１３８６奪三振は球団左腕最多となっている。ワールドシリーズは３勝０敗、防御率０・４３と驚異的な成績を残し、ポストシーズンは１３試合（１１試合先発）登板で６勝４敗、防御率２・１１。現役中にリンパ腫を克服。後にがん患者と家族を支援する慈善団体を設立し、地域貢献にも尽力した。

ティムリン氏は在籍中に３９４試合（球団５位）に登板。球団最多のポストシーズン２８試合登板するなど、中継ぎ投手として２００４年と２００７年の世界一で重要な役割を果たした。また、選手外からは１９６７年から２６年間、本拠地フェンウェイ・パークで場内アナウンスを務めたシャーム・フェラー氏が選出された。

レッドソックスの殿堂は１９９５年設立。３シーズン以上、レ軍に在籍し、レ軍のユニホームを脱いで３年以上が経過した選手、監督が選考対象。選考委員会によって選ばれる。また、２０２６年の米国野球殿堂入りの投票結果は今月２０日（同２１日）となっている。