WEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の第1話に杢代和人がサプライズ出演した。

参考：杢代和人＆羽谷勝太、“想定外”も一緒に楽しめる関係性 ジムでも最高のパートナーに

本作は、作家・夏原エヰジが2025年3月に発表した同名小説が原作のラブストーリー。WEST.の藤井が主演を務め、Travis Japanの七五三掛龍也、松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理らが共演に名を連ねている。

チャペルで愛を誓いあう新郎・林田和臣（藤井流星）と新婦・沙也香（井桁弘恵）。2人の見つめ合う姿や“キスシーン”は幸せそのもので、参列者からはあふれんばかりの祝福が。しかしその直後、純白の花嫁に悲劇が襲い掛かる。バイオリン演奏を披露している最中、突然血を吐き崩れ落ちて……。幸せから絶望へ急転直下の展開で、ラブサスペンスの火ぶたが切って落とされた。

愛する妻に毒を盛ったのは誰なのか。犯人を突き止めるため、和臣は沙也香に毒が盛られた可能性を示唆したカメラマン・桜庭（七五三掛龍也）に協力を求めようと、必死のアタック。最愛の「沙也香のため」、一度断られても諦めず涙を浮かべながら懇願する和臣の表情に桜庭もついに心を動かされる。花嫁に毒を盛った犯人いったいは誰なのか。

第1話では、ドラマのために書き下ろされたWEST.による主題歌「愛執」、さらにTravis Japanによる挿入歌「陰ニモ日向ニモ」の音源が初解禁された。

そんな第1話で、和臣の勤める区役所のシーンで杢代がサプライズ登場。『私たちが恋する理由』（2024年／テレビ朝日系）以来2度目のオシドラ枠への出演となる杢代が演じるのは、和臣の後輩として区役所で働く、陽気で後輩気質な荒木。「かっこよくて大好き」と語る藤井とは、昨年に続いての再共演となり、「本当にあんな先輩がいたらいいな」とテンション高く喜びを表現した。杢代演じる後輩・荒木は今後も出演予定だ。

なお、1月17日放送の第2話では、犯人捜しに動き出した和臣と桜庭が1つの手がかりを頼りに容疑者に接触し始める。複数の容疑者の中から最初に目を付けたのは、沙也香の同級生で親友の橋本智恵（大原優乃）。智恵をカフェに呼び出し、問い詰めようとするのだが、不測の事態が発生し、思うようにいかず……。和臣と桜庭は犯人に辿り着くことができるのか。

【杢代和人（荒木諒太役）コメント】出演が決まったときはとても嬉しかったです！ 藤井さんとは昨年共演していて、七五三掛さんとは一昨年出演させていただいた『私たちが恋する理由』で共演していたので、また一緒にお芝居できるのは素敵なご縁だなと思って撮影を楽しみにしていました。藤井さんは、落ち着きもあってフランクに話してくださって、本当にあんな先輩がいたらいいなと…かっこよくて大好きです！（古屋）呂敏さんともカメラの話をさせていただきながら、和気あいあいと撮影できました。オシドラサタデーには今回で2回目の出演ということで、毎年オシドラサタデーにお世話になれる俳優を目指します！（笑）

（文＝リアルサウンド編集部）