【暴風雪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町などに発表 10日23:43時点
気象台は、午後11時43分に、暴風雪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。
西部、隠岐では、11日明け方まで暴風雪に警戒してください。隠岐では、11日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■浜田市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■益田市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■江津市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■海士町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■西ノ島町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■知夫村
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■隠岐の島町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□暴風警報
□波浪警報
11日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m