TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後11時43分に、暴風雪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町などに発表 10日23:43時点

西部、隠岐では、11日明け方まで暴風雪に警戒してください。隠岐では、11日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浜田市
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■益田市
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■大田市
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■江津市
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■海士町
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西ノ島町
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■知夫村
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■隠岐の島町
□暴風雪警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□暴風警報
□波浪警報
　11日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m