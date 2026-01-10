WEST.、初デジタルシングル「愛執」配信リリース決定 新ビジュアルも解禁
【モデルプレス＝2026/01/10】WEST.初のデジタルシングル「愛執」が、1月19日にリリースされることが決定した。あわせて新しいビジュアルも解禁された。
2025年10月、これまでリリースした全楽曲のサブスク配信を開始したWEST.。そんな彼らの2026年1曲目、そして記念すべき初のデジタルシングルとなる「愛執」が1月19日0時から各音楽配信サービスにて配信されることが決定した。
本楽曲は藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌。オシドラサタデー史上最高火力と形容される愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクした本楽曲は、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソング。イントロから漂う妖しげな雰囲気、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドに乗せて盲目なまでの強い愛情をWEST.7人が情緒的に歌い上げる。WEST.が放つ大人の色気を纏った至高の1曲が堪能できる。
情報解禁に合わせて、新ビジュアル、ジャケット写真が公開。WEST.公式SNSではティザー映像も公開された。（modelpress編集部）
◆WEST.、初デジタルシングル「愛執」リリース決定
◆WEST.、新ビジュアル解禁
