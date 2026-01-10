「ぜんぶ、あなたのためだから」初回、和臣（藤井流星）の後輩役にサプライズキャスト登場
【モデルプレス＝2026/01/10】WEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）が、10日にスタート。サプライズ出演キャストが明らかになった。
愛する妻に毒を盛ったのは誰なのか？犯人を突き止めるため、和臣は沙也香に毒が盛られた可能性を示唆したカメラマン・桜庭（七五三掛龍也）に協力を求めようと、必死のアタック。最愛の「沙也香のため」、一度断られても諦めず涙を浮かべながら懇願する和臣の表情に桜庭もついに心を動かされ…？クライマックスで藤井が鬼気迫る表情を見せた迫真の演技にも注目。本気の涙を流し、約40秒の迫力満点なシーンをワンカットで熱演した。
結婚式という幸せな時間の最中、突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）――その突然の悲劇的な出来事に動揺し、絶望する新郎の林田和臣（藤井流星）だったが、世間体を気にして「警察には知らせないで」と釘を刺す沙也香の母・香（松下由樹）や探りを入れてくる職場の同僚たちに辟易。そんな折、式の写真を撮っていたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から沙也香のシャンパングラスに毒が混入していた可能性を示唆された和臣は、桜庭に協力を要請し、自分の手で沙也香に悪意を向けた人物を見つけ出す決意をする。
さっそく和臣は桜庭に、式の前日、「赤ずきんちゃんへ あなたの不幸を心よりお祈り申し上げます」と書かれた、差出人不明の怪文書が届いていたことを明かす。さらに、2人の出会いから結婚までについて問われ、友人の杉浦誠（草川拓弥）に紹介されたこと、沙也香が働いていたパティスリーを休職し心療内科に通うようになったこと、その原因がグルメサイトへの個人を特定するような悪質レビュー投稿だったことなどを告白。式の参列者1人1人との関係や動機などについて探り始める。
沙也香の学生時代からの友人、尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）に疑惑の目を向けようとしたその時、和臣のスマホに智恵からメッセージが届く。智恵と2人きりで会うことになった和臣は、沙也香との本当の関係を問いただそうと意気込むが、そんな和臣をよそに智恵は艶っぽく接近してきて…？
【写真】和臣（藤井流星）の後輩役で登場したサプライズキャスト
◆「ぜんぶ、あなたのためだから」オシドラ史上最高火力のラブサスペンス開幕
ついにスタートした1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』――気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演：藤井、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として初映像化となった今作。第1話から想像のさらに上をいく、まさに“オシドラ史上最高火力”の展開の連続で、SNSを席巻した。チャペルで愛を誓いあう新郎・林田和臣（藤井）と新婦・沙也香（井桁弘恵）。前日に公開された先行公開動画には含まれていなかった“美しすぎるキスシーン”に目を奪われる。見つめ合う新郎新婦の姿は幸せそのもので、参列者からはあふれんばかりの祝福が。しかしその直後、純白の花嫁に襲い掛かった悲劇。バイオリン演奏を披露している最中、突然血を吐き崩れ落ちて…。幸せから絶望へ急転直下の展開で、ラブサスペンスの火ぶたが切って落とされた。
◆WEST.の主題歌「愛執」＆Travis Japan挿入歌「陰ニモ日向ニモ」の音源初解禁
ドラマのために書き下ろされたWEST.による主題歌『愛執』（ELOV-Label）、さらにTravis Japanによる挿入歌『陰ニモ日向ニモ』（Capitol Records／UNIVERSAL MUSIC）の音源が放送内で初解禁。和臣と桜庭がタッグを組むと決めた迫真のシーンを主題歌がさらに盛り上げ、幸せに溢れた結婚式のシーンを挿入歌がさらに色鮮やかに盛り上げた。
◆杢代和人が区役所に勤める和臣の後輩役でサプライズ出演
第1話で話題をさらったのは、和臣の勤める区役所のシーンで登場した原因は自分にある。の杢代和人。『私たちが恋する理由』（2024年）以来2度目のオシドラ枠への出演となる杢代が演じるのは、和臣の後輩として区役所で働く、陽気で後輩気質な荒木。「かっこよくて大好き」と語る藤井とは、昨年に続いての再共演となり、「本当にあんな先輩がいたらいいな」とテンション高く喜びを表現した。杢代演じる後輩・荒木は今後も出演予定だ。
第2話では、犯人捜しに動き出した和臣と桜庭が1つの手がかりを頼りに容疑者に接触し始める。複数の容疑者の中から、最初に目を付けたのは沙也香の同級生で親友の橋本智恵（大原優乃）。智恵をカフェに呼び出し、問い詰めようとするが、不測の事態が発生し、思うようにいかず…？（modelpress編集部）
◆杢代和人（荒木諒太・役）コメント
出演が決まったときはとても嬉しかったです！藤井さんとは昨年共演していて、七五三掛さんとは一昨年出演させていただいた『私たちが恋する理由』で共演していたので、また一緒にお芝居できるのは素敵なご縁だなと思って撮影を楽しみにしていました。藤井さんは、落ち着きもあってフランクに話してくださって、本当にあんな先輩がいたらいいなと…かっこよくて大好きです！（古屋）呂敏さんともカメラの話をさせていただきながら、和気あいあいと撮影できました。オシドラサタデーには今回で2回目の出演ということで、毎年オシドラサタデーにお世話になれる俳優を目指します（笑）！
◆「ぜんぶ、あなたのためだから」1月17日放送第2話あらすじ
結婚式という幸せな時間の最中、突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）――その突然の悲劇的な出来事に動揺し、絶望する新郎の林田和臣（藤井流星）だったが、世間体を気にして「警察には知らせないで」と釘を刺す沙也香の母・香（松下由樹）や探りを入れてくる職場の同僚たちに辟易。そんな折、式の写真を撮っていたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から沙也香のシャンパングラスに毒が混入していた可能性を示唆された和臣は、桜庭に協力を要請し、自分の手で沙也香に悪意を向けた人物を見つけ出す決意をする。
さっそく和臣は桜庭に、式の前日、「赤ずきんちゃんへ あなたの不幸を心よりお祈り申し上げます」と書かれた、差出人不明の怪文書が届いていたことを明かす。さらに、2人の出会いから結婚までについて問われ、友人の杉浦誠（草川拓弥）に紹介されたこと、沙也香が働いていたパティスリーを休職し心療内科に通うようになったこと、その原因がグルメサイトへの個人を特定するような悪質レビュー投稿だったことなどを告白。式の参列者1人1人との関係や動機などについて探り始める。
沙也香の学生時代からの友人、尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）に疑惑の目を向けようとしたその時、和臣のスマホに智恵からメッセージが届く。智恵と2人きりで会うことになった和臣は、沙也香との本当の関係を問いただそうと意気込むが、そんな和臣をよそに智恵は艶っぽく接近してきて…？
