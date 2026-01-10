川崎Fアカデミーサポートコーチの矢島卓郎氏が横浜FMコーチに就任
川崎フロンターレは10日、アカデミーサポートコーチの矢島卓郎氏(41)が横浜F・マリノスのコーチに就任することを発表した。
矢島氏は現役時代に清水エスパルス、川崎F、横浜FM、京都サンガF.C.でプレー。2017年から川崎F育成年代の指導に携わっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●矢島卓郎
(やじま・たくろう)
■生年月日
1984年3月28日(41歳)
■出身地
滋賀県滋賀郡志賀町
■所属チーム経歴
ラーゴFC-志賀中-膳所高-早稲田大-清水-川崎F-横浜FM-京都
■指導歴
2017〜2018年:川崎フロンターレ スクール・普及コーチ
2019年:川崎フロンターレ U-18コーチ
2020〜2022年:川崎フロンターレ U-12コーチ
2023年:川崎フロンターレ U-15等々力コーチ
2024年:川崎フロンターレ U-15等々力監督
2025年:川崎フロンターレ アカデミーサポートコーチ
■取得資格
2025年:日本サッカー協会 Proライセンス
■コメント
「このたび、川崎フロンターレを退団することになりました。
現役時代からこれまで、本当に長い時間をこのクラブで過ごさせていただきました。数えきれないほどの出会いと学びがあり、川崎フロンターレがいかに多くの人に愛されているかを肌で感じる毎日でした。その温かさに触れるたび、私自身もこのクラブの一員であることを誇りに思い、人として、指導者として大きく成長させてもらったと実感しています。
指導者として関わった選手たち、いつも支えてくださった保護者の皆様、アカデミーを大切に考え情熱を持って共に歩んでくれたクラブとチームスタッフの皆様。
そして、クラブの活動を力強く支えてくださったパートナーの皆様、どんな時も熱い声援を送り続けてくださったサポーターの皆様。
素晴らしい方々に恵まれた環境で過ごせた時間は、私にとって何物にも代えがたい財産です。
このクラブで積み重ねてきたすべての経験を胸に、感謝の気持ちを忘れず、次のチャレンジへと進みたいと思います。
川崎フロンターレに関わるすべての皆様、本当にありがとうございました。
クラブのさらなる発展と、選手たちの輝かしい未来を心から願っています。」
