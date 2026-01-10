川崎F、U-18コーチ稲本潤一氏のFRO就任を発表「自分なりの立場からクラブの価値を高めるように」
川崎フロンターレは10日、川崎フロンターレU-18コーチの稲本潤一氏(46)が今季から「フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー(FRO)」に就任することを発表した。
稲本氏は現役時代に川崎Fをはじめとする複数クラブで活躍。2025年から川崎FのU-18コーチを務めていた。
クラブはFROの内容について公式サイトで「アカデミーおよびスクールにおける育成・普及活動」「地域貢献・プロモーション活動」「営業・広報活動のサポート」「その他」と紹介。昨季までは中村憲剛氏が担当していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●稲本 潤一
(いなもと・じゅんいち)
■生年月日
1979年9月18日(46歳)
■出身地
大阪府堺市
■所属チーム経歴
青英学園SC-G大阪Jrユース-G大阪ユース-向陽台高-G大阪-アーセナル(イングランド)-フルハム(イングランド)-WBA(イングランド)-カーディフ(イングランド)-WBA(イングランド)-ガラタサライ(トルコ)-フランクフルト(ドイツ)-レンヌ(フランス)-川崎F-札幌-相模原-南葛SC
■日本代表出場歴
国際Aマッチ:82試合5得点
▽主な出場大会
・FIFA U-17世界選手権1995(エクアドル)
・第10回FIFAワールドユース選手権(1999年/ナイジェリア)
・第27回オリンピック競技大会(2000年/シドニー)
・2002FIFAワールドカップ日本/韓国
・2006FIFAワールドカップドイツ
・2010FIFAワールドカップ南アフリカ
■指導歴
2024年:南葛SC コーチ(選手兼任)
2025年:川崎フロンターレ U-18コーチ
■コメント
「このたび、川崎フロンターレのFROに就任することになりました、稲本潤一です。
昨年は育成部(U-18)のコーチとして現場に関わらせていただき、あらためて川崎フロンターレというクラブ、そして組織としての魅力を感じる一年になりました。
ピッチに立つ選手だけでなく、スタッフや周囲の方々を含め、クラブ全体で同じ方向を向いて進んでいく。そうした姿勢が、地域に根付き、多くの方に愛されるクラブづくりにつながっているのだと感じています。
これまで中村憲剛さんが築いてきたFROという役職の流れを大切にしながら、育成の現場で得た経験も生かしつつ、自分なりの立場からクラブの価値を高めるように関わっていきたいと考えています。
長い現役生活を通して、クラブが地域に根付き、サポーターの皆さんに支えられながら歩んでいくことの大切さを、肌で感じてきました。
これからはFROという立場で、人と人、クラブと地域をつなぐ役割を担いながら、フロンターレの未来に少しでも貢献できればうれしいです。
新たな立場での挑戦になりますが、楽しみながら、クラブとともに成長していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。」
