　水戸ホーリーホックは10日、2025シーズン限りでFC今治と契約満了になっていたDFダニーロ(28)の加入を発表した。

　ブラジル出身のダニーロは昨季J2リーグ戦で33試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです」と意気込みを語った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DFダニーロ

(Danilo)

■生年月日

1997年3月27日(28歳)

■出身地

ブラジル パラナ州

■身長/体重

183cm/78kg

■経歴

パルメイリーニャ-ビラ・ノバ-ビラ・ノバMG-アトレチックMG-コインブラMG-アトレチックMG-インテル・デ・リメイラ-べチン・フットボール-ボストン・シティ・ブラジル-アトレチックMG-ビトリア-ゴイアス-アトレチックMG-ナウチコ-アトレチックMG-今治

■出場歴(国内)

J2リーグ:33試合

天皇杯:1試合

■コメント

「ここ、水戸に来ることができとても幸せな気持ちです。

J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。

クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです。

サポーターの皆さんの熱い応援もぜひよろしくお願いします。」