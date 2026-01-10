今治退団のDFダニーロが水戸に加入「サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです」
水戸ホーリーホックは10日、2025シーズン限りでFC今治と契約満了になっていたDFダニーロ(28)の加入を発表した。
ブラジル出身のダニーロは昨季J2リーグ戦で33試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DFダニーロ
(Danilo)
■生年月日
1997年3月27日(28歳)
■出身地
ブラジル パラナ州
■身長/体重
183cm/78kg
■経歴
パルメイリーニャ-ビラ・ノバ-ビラ・ノバMG-アトレチックMG-コインブラMG-アトレチックMG-インテル・デ・リメイラ-べチン・フットボール-ボストン・シティ・ブラジル-アトレチックMG-ビトリア-ゴイアス-アトレチックMG-ナウチコ-アトレチックMG-今治
■出場歴(国内)
J2リーグ:33試合
天皇杯:1試合
■コメント
「ここ、水戸に来ることができとても幸せな気持ちです。
J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。
クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです。
サポーターの皆さんの熱い応援もぜひよろしくお願いします。」
