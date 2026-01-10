WEST.、藤井流星主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌「愛執」を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.が2026年1曲目、そして記念すべき初のデジタルシングルとなる「愛執」を1月19日0時に配信リリースする。

■目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソング

「愛執」は、藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌で、オシドラサタデー史上最高火力と形容される愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクした、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソング。

イントロから漂う妖しげな雰囲気、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドに乗せて盲目なまでの強い愛情をWEST.7人が情緒的に歌い上げる。WEST.が放つ大人の色気を纏った至高の一曲をぜひ堪能しよう。

今回の情報解禁に合わせて、WEST.新ビジュアル、ジャケット写真が解禁。WEST.公式SNSではティザー映像も公開された。

また、初のデジタルシングルリリースを記念して、オリジナル画像（全3種）がもらえるプレオーダー＆ダウンロードキャンペーンも開催。

対象の音楽配信サービスで「愛執」をプレオーダー（事前予約）し、応募期間内に応募した人全員にメンバービジュアルのオリジナル画像をプレゼント。配信開始後に「愛執」をダウンロード（購入）し、応募期間内に応募した人にもデザインが異なるのオリジナル画像がもれなくプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛執」

■関連リンク

『ぜんぶ、あなたのためだから』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/zenbu_anatanotamedakara/

WEST. OFFICIAL X

https://twitter.com/WEareWEST7

WEST. OFFICIAL YouTube

WEST. OFFICIAL TikTok

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010

■【画像】「愛執」の配信ジャケット