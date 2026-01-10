K-POP授賞式『ゴールデンディスクアワード』、AI選出の賞を設置 受賞はBOYNEXTDOOR
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。AIが受賞者を決定する「AI CHOICE」を受賞した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
今回、レッドカーペットでは、抽選で決定したキーワード「シック（CHIC）」に合わせたスタイリングやポーズを披露し、AIが最も印象的なアーティストを選出する企画「AI CHOICE」が実施された。各アーティストは思い思いの“シックなポーズ”を披露し、会場の注目を集めた。
その中で、AIが選出した受賞者は、ミョン・ジェヒョンが見返り美人のようなアクションを見せるなど、話題性が評価されたBOYNEXTDOOR。WOONHAKは「一昨年前では思いもつかなかった賞がもらえました」と喜びを伝え、「夢のような日々を過ごしていますが、愛される中でもいつも謙虚な気持ちでいたいと思います。この賞が完成ではなく、新しいスタートだと思います」と背筋を伸ばした。
続けて、2026年に初のフルアルバムをリリースすることに触れ、「再デビューだと思って一生懸命に準備したいです」と期待を高めた。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。などのクレジットに名を連ねている。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
今回、レッドカーペットでは、抽選で決定したキーワード「シック（CHIC）」に合わせたスタイリングやポーズを披露し、AIが最も印象的なアーティストを選出する企画「AI CHOICE」が実施された。各アーティストは思い思いの“シックなポーズ”を披露し、会場の注目を集めた。
続けて、2026年に初のフルアルバムをリリースすることに触れ、「再デビューだと思って一生懸命に準備したいです」と期待を高めた。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。などのクレジットに名を連ねている。