WEST.が、2026年の1曲目として初のデジタルシングル「愛執」を1月19日（月）より配信リリースすることが決定した。

本楽曲は藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌。愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクし、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソングとなっている。イントロから漂う妖しげな雰囲気、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドに乗せてWEST.7人が歌い上げる盲目なまでの強い愛情を堪能してほしい。

また、リリース発表にあわせ、新アーティスト写真とジャケットも公開となった。WEST.公式SNSではティザー映像も公開されている。

さらに初のデジタルシングルリリースを記念して、オリジナル画像（全3種）がもらえるプレオーダー＆ダウンロードキャンペーンも開催が決定した。こちらの詳細はキャンペーン特設サイトにて。

■1st Digital Single「愛執」

2026年1月19日（月）配信スタート

https://WEST.lnk.to/AisyuWe

※テレビ朝日系 オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」主題歌 ■「愛執」プレオーダー＆ダウンロードキャンペーン

【応募期間】

プレオーダーキャンペーン（iTunes）：

2026年1月11日（日）0:00〜1月18日（日）23:59

ダウンロードキャンペーン（レコチョク/mu-mo・Amazon Music・mora）：

2026年1月19日（月）00:00〜1月25日（日）23:59 【対象の音楽配信サービス】

・iTunes

・レコチョク

・mu-mo

・Amazon Music

・mora 【キャンペーン特設サイト】

https://campaign-communication.jp/WEST.Aisyu/

※1月11日（日）0:00よりサイトオープン