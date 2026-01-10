FOMARE、アニメ『TRIGUN STARGAZE』エンディングテーマに新曲「スターダスト」書き下ろし
群馬・高崎発日本語ロックバンドFOMAREが、新曲「スターダスト」を1月14日に配信リリースすることが発表となった。
「スターダスト」は、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディングテーマに書き下ろされた新曲だ。アニメの世界観に寄り添いながらもFOMAREらしい疾走感全開の同曲は、すでにライブでも披露されている。
ジャケットビジュアルには、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディング映像から、主人公のヴァッシュが星空を見上げるカットを使用。楽曲とアニメの魅力が印象に残るビジュアルだ。アニメ『TRIGUN STARGAZE』のノンクレジットエンディング映像が1月11日午前9時に公開されるほか、1月12日放送のFM802番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』内にて「スターダスト」のラジオ初オンエアが決定。フルサイズで楽曲を聴くことが可能となる。
FOMAREは12月16日より＜47都道府県ツアー「OVER TOUR 25-26」＞を開催中だ。5月22日には日本武道館にて初の単独公演開催も決定している。
■新曲「スターダスト」
2026年1月14日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/fomare_stardust
※1/14(水)0:00よりリンク有効
※アニメ『TRIGUN STARGAZE』エンディングテーマ
●ラジオON AIR
FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
1月12日(月)21:00〜23:48
DJ：落合健太郎
https://funky802.com/rockkids/
■アニメ『TRIGUN STARGAZE』
放送日時：2026年1月10日(土)23時より
放送局：テレ東系列にて
※放送終了後、各種配信プラットフォームにて順次配信
原作：内藤泰弘(少年画報社 ヤングキングコミックス刊)
▼CAST
ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞
メリル・ストライフ：あんどうさくら
ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正
ミリィ・トンプソン：綾森千夏
ホッパード・ザ・ガントレット：武虎
レオノフ・ザ・パペットマスター：チョー
ミッドバレイ・ザ・ホーンフリーク：三木眞一郎
レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝
エレンディラ・ザ・クリムゾンネイル：村瀬 歩
ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖
ザジ・ザ・ビースト：TARAKO／高山みなみ
ミリオンズ・ナイヴズ：佐藤流司
▼主題歌
オープニングテーマ：「ピカレスクヒーロー」ano
エンディングテーマ：「スターダスト」FOMARE
▼スタッフ
監督：佐藤雅子
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
ストーリー原案：オキシタケヒコ
コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二
キャラクターデザイン：押山清高
メカニカルデザイン：柳瀬敬之 片貝文洋
プロップデザイン：長谷川竹光
CGチーフディレクター：井野元英二
CGリードアーティスト：都田崇之
CGレイアウトスーパーバイザー：田中哲郎
CGディレクター：池内隆一 青木俊介
色彩設計：橋本賢
美術監督：中島理
撮影監督：村山琴実
編集：今井大介
リレコーディングミキサー：藤島敬之
サウンドエディター：勝俣まさとし
音楽：加藤達也
制作：オレンジ
公式サイト：https://trigun-anime.com
公式X：https://x.com/trigun_anime
公式TikTok：https://tiktok.com/@trigun_anime
■＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞
▼2026年
1月07日(水) 千葉・千葉LOOK ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月08日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA ※SOLDOUT
w/ OVER ARM THROW
1月10日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月13日(火) 新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月15日(木) 長野・長野 CLUB JUNK BOX ※SOLDOUT
w/ PEDRO
1月17日(土) 三重・松阪 M’AXA ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月21日(水) 福井・福井CHOP
w/ かずき山盛り
1月22日(木) 富山・富山 SOUL POWER ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月24日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月26日(月) 岐阜・柳ヶ瀬 ants ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月31日(土) 島根・出雲 APOLLO
w/ MIGHTY HOPE
2月02日(月) 広島・LIve space Reed
w/ MIGHTY HOPE
2月05日(木) 和歌山・CLUB GATE
w/ SIX LOUNGE
2月06日(金) 奈良・NEVER LAND
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 滋賀・U☆STONE
w/ Blue Mash
2月10日(火) 徳島・club GRINDHOUSE
w/ yonige
2月11日(水) 高知・X-pt.
w/ yonige
2月13日(金) 兵庫・太陽と虎
w/ totemぽぉる
2月15日(日) 鳥取・米子 AZTiC laughs
w/ アルステイク
2月17日(火) 山口・LIVE rise SHUNAN
w/ アルステイク
2月21日(土) 香川・高松 DIME
w/ TETORA
2月22日(日) 愛媛・松山 W studio RED
w/ TETORA
3月01日(日) 静岡・Live House 浜松窓枠
3月02日(月) 京都・KYOTO MUSE
3月05日(木) 大分・club SPOT
3月06日(金) 佐賀・GEILS
3月09日(月) 熊本・Django
3月11日(水) 宮崎・LAZARUS
3月12日(木) 鹿児島・SR HALL
3月22日(日) 青森・八戸 LIVE HOUSE FOR ME
3月24日(火) 秋田・Club SWINDLE
3月25日(水) 山形・酒田 MUSIC FACTORY
4月02日(木) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
4月08日(水) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
4月09日(木) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
4月11日(土) 福島・郡山 Hip Shot Japan
4月12日(日) 岩手・the five morioka
4月14日(火) 宮城・仙台 darwin
4月16日(木) 北海道・cube garden
4月18日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE
4月27日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
4月28日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
5月22日(金) 東京・日本武道館
6月20日(土) 沖縄・桜坂 セントラル
▼チケット
・チケットぴあ ※全公演
https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
・ローソンチケット ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://l-tike.com/fomare-overtour/
・イープラス ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://eplus.jp/fomare-overtour/
※3月以降の公演についてはチケットぴあにて
オフィシャル2次先行受付：https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
■＜FOMARE LIVE at 日本武道館＞
5月22日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定 7,800円(税込)
関連リンク
◆FOMARE オフィシャルサイト
◆FOMARE オフィシャルX
◆FOMARE オフィシャルInstagram
◆FOMARE オフィシャルTikTok
◆FOMARE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆FOMARE レーベルサイト