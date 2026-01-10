東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演。１００分逃げ切れば１２０万円のゲームで、残り９３分５９秒で確保されて１７人中で脱落第１号になった。番組の後半で復活したが残り３分でハンターに見つかって約１分後に再び確保され、逃げ切り番組初の連覇達成はならなかった。

中島は通路を懸命に走って逃げ切ろうとしたがハンターに追いつかれ「きつい。もう足がうごかなかった…」。その場にしゃがみ込み「悔しい。マジでリベンジしたい」と話した。

中島は４日に放送された同番組で、初挑戦ながらハンターの猛追をかわして見事に逃げ切りに成功。賞金９４万円を獲得した。この日の第２夜も本命とみられていたが、開始５分ほどでハンターに見つかり、一度は逃げ切るかにみえたが行き止まりに追い込まれて確保され脱落。ＳＮＳでは「まさかの中島ひとみさん確保…！」「マジかぁぁぁぁぁぁぁぁ…酷い。甘くなかった逃走中」などと悲鳴に近いコメントがあり、「さすがに２戦連続はきつい、ただかわいいので復活して欲しい。見たいです」「復活したら誰か教えて」と望む声があった。

その後、アンガールスの田中卓志やお笑いタレントのやす子らが忍を倒すミッションをクリアし、２枚の復活カードを牢獄に届けることに成功。残り約３５分で中島とさや香・新山が復活した。

最後の最後にとらえられ、２週連続の快挙はならなかったが、ＳＮＳ上では「中島ひとみ選手が凄すぎたな…」「中島ひとみさん惜しかった…」「ミッションも常に全力でめちゃ素敵でした」「もう足が限界やったか」「２戦目の直線であれだけ逃げれるの異常です。やっぱアスリート凄いです」などと労いに加えて奮闘をたたえるコメントが寄せられた。