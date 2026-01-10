杢代和人、『ぜんぶ、あなたのためだから』サプライズ出演 藤井流星の後輩役＆七五三掛龍也とも再共演
WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）がきょう10日から放送開始した。初回から杢代和人（原因は自分にある。）がサプライズ出演し、話題を呼んだ。
【場面写真】幸せそう…藤井流星＆井桁弘恵のウェディングショット
第1話では、チャペルで愛を誓いあう新郎・林田和臣（藤井）と新婦・沙也香（井桁弘恵）の、前日に先行公開された動画には含まれていなかった“美しすぎるキスシーン”も。見つめ合う新郎新婦の姿は幸せそのもので、参列者からはあふれんばかりの祝福があがるなか、直後、純白の花嫁に悲劇が襲い掛かる。バイオリン演奏を披露している最中、突然血を吐き崩れ落ちる沙也香。幸せから絶望へ急転直下の展開で、ラブサスペンスの火ぶたが切って落とされた。
愛する妻に毒を盛ったのは誰なのか。犯人を突き止めるため、和臣は沙也香に毒が盛られた可能性を示唆したカメラマン・桜庭（七五三掛）に協力を求めようと、必死のアタック。最愛の「沙也香のため」、一度断られてもあきらめず涙を浮かべながら懇願する和臣の表情に桜庭もついに心を動かされ…。
クライマックスで藤井が鬼気迫る表情を見せた迫真の演技にも注目。本気の涙を流し、約40秒の迫力満点なシーンをワンカットで熱演した。第1話からエンジン全開の超攻撃型ラブストーリーが開幕するなか、ドラマのために書き下ろされたWEST.による主題歌「愛執」、Travis Japanによる挿入歌「陰ニモ日向ニモ」の音源も放送内で初解禁された。
また、和臣の勤める区役所のシーンで『私たちが恋する理由』（2024年）以来2度目のオシドラ枠への出演となる杢代が出演。和臣の後輩として区役所で働く、陽気で後輩気質な荒木諒太を演じた。「かっこよくて大好き」と語る藤井とは、昨年に続いての再共演となり、「本当にあんな先輩がいたらいいな」とテンション高く喜びを表現。杢代演じる後輩・荒木は今後も出演予定となっている。
次週17日放送の第2話では、犯人捜しに動き出した和臣と桜庭が1つの手がかりを頼りに容疑者に接触し始める。複数の容疑者の中から、最初に目を付けたのは沙也香の同級生で親友の橋本智恵（大原優乃）。智恵をカフェに呼び出し、問い詰めようとするが、不測の事態が発生し、思うようにいかず…（!?）和臣と桜庭は犯人に辿り着くことができるのか。
■杢代和人コメント
出演が決まったときはとてもうれしかったです！藤井さんとは昨年共演していて、七五三掛さんとは一昨年出演させていただいた『私たちが恋する理由』で共演していたので、また一緒にお芝居できるのは素敵なご縁だなと思って撮影を楽しみにしていました。藤井さんは、落ち着きもあってフランクに話してくださって、本当にあんな先輩がいたらいいなと…かっこよくて大好きです！（古屋）呂敏さんともカメラの話をさせていただきながら、和気あいあいと撮影できました。オシドラサタデーには今回で2回目の出演ということで、毎年オシドラサタデーにお世話になれる俳優を目指します！（笑）
