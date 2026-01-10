１０日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」は、通常は三谷幸喜氏と安住紳一郎アナウンサーによるオープニングに、福山雅治と大泉洋が登場。冒頭の挨拶に続き、そのまま天気予報を行った。

大泉が流ちょうに３連休の天気予報と寒波の注意呼びかけを行い、福山が故郷・長崎の雪予報に、目力の強いカメラ目線で「長崎もですね、実は雪は降ります。積もるほどまではいかないですけどね」と解説した。

木星が１年で一番よく見える日であることも伝え、中継カメラで紹介した後に、主題歌「木星」つながりで映画「映画ラストマン ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ」の宣伝。福山が「ビッグスター！」と言ったところで、「おいおい！いつまでやってんだ！茶番だ茶番だやめちまえ！」と怒声をあげて三谷氏が乗り込んできて笑わせた。

映画のトークでも盛り上がったところで、安住アナが「夜遅くにありがとうございました」と切り替えようとすると、福山と大泉が「もう終わりですか！？」と抵抗。福山が「こういう扱いだと困るんですよ！」と抗議し、一緒にニュースもやりたいと求めたが、安住アナと三谷氏が「もういいですから」。福山が「こんなに帰れって言われるもんなんですか！？」と笑わせ、最後は「１月４日から１０日まで、１週間の出来事を振り返ります」の進行を担当して、キメ顔を繰り出した。