タレント明石家さんま（70）が10日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。1月1日付で吉本興業とマネジメント契約を結んだ元モーニング娘。生田衣梨奈（28）について言及した。

モーニング娘。が昨年1年で4人減ったという話題から、さんまは「生田、吉本に入りよったらしいぞ」と昨年7月に卒業した生田について言及。「何の目的で吉本に来たんやろな？ 笑いの勉強一生懸命するっていうなら、何とか手助けもしたいけど、アイツ、出世欲だけやからね。『ただ売れたい』。この番組ではそう言うてたからな」と話すと、櫻井梨央が「ご本人はバラエティーをやりたいみたいなので、それが増えれば」とフォローした。

吉本入りと言えば、元フジテレビの久代萌美アナウンサーが22年4月に所属。さんまは「フジにいる頃より顔が明るくなっているみたいで」と笑いながらも、「向上委員会のアシスタントをやると、全員辞めていくみたいで。なぜか」とがっかり。

自身がMCを務める「さんまのお笑い向上委員会」のアシスタントを務めた久代アナ、久慈暁子アナ、藤本万梨乃アナが次々と同局を去り、「まさかのジンクスが続いてしまっている。今、井上（清華）アナが辞めると、俺の責任だっていうことで責任を取らないといけない。井上は『辞めない』って言ってたけどね」と苦笑していた。

なお、同番組のアシスタントは昨年末から、原田葵アナが務めている。