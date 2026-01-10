WEST.、初のデジタルシングル「愛執」1・19リリース決定 藤井流星主演ドラマ主題歌
7人組グループ・WEST.が、初のデジタルシングル「愛執」を19日午前0時に各音楽配信サービスで配信する。
【画像】大人の色気漂う…WEST.初のデジタルシングル「愛執」ジャケット
2025年10月にこれまでリリースした全楽曲のサブスク配信を開始したWEST.の2026年1曲目となる本楽曲は、藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌。オシドラサタデー史上最高火力と形容される愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクした本楽曲は、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソング。
イントロから漂う妖しげな雰囲気、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドに乗せて盲目なまでの強い愛情をWEST.7人が情緒的に歌い上げる。WEST.が放つ大人の色気を纏った1曲となっている。
初のデジタルシングルリリースを記念して、オリジナル画像（全3種）がもらえるプレオーダー＆ダウンロードキャンペーンも開催される。応募期間内に対象の音楽配信サービスで「愛執」をプレオーダー（事前予約）すると、応募者全員にメンバービジュアルのオリジナル画像がプレゼントされる。
また、配信開始後に「愛執」をダウンロード（購入）し、応募期間内に応募した人にもデザイン別のオリジナル画像がプレゼントされる。なお、特典は各音楽配信サービスによって内容が異なる。
【応募期間】
プレオーダーキャンペーン（iTunes）：1月11日午前0時〜18日午後11時59分
ダウンロードキャンペーン（レコチョク/mu-mo・Amazon Music・mora）：1月19日午前0時〜25日午後11時59分
【対象の音楽配信サービス】
・iTunes
・レコチョク
・mu-mo
・Amazon Music
・mora
