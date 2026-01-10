ＩＭＰ．の基俊介（２９）、元日向坂４６の佐々木美玲（２６）、俳優の落合モトキ（３５）が、日本テレビ系ドラマ「ぴーすおぶせーふ」（３月１０日スタート）でトリプル主演することが１０日、分かった。また、６月に東京と大阪で舞台として上演することも決まった。

同作の舞台はコロナ禍で上演されたにもかかわらず“１７公演即完売”を記録し、立ち見券も全日完売。千秋楽には当日立ち見券を求め１００人以上が並ぶといった、高い支持を集めたドラマ＆舞台連動企画「ぴーすおぶけーき」の完全新作ストーリーの制作が決定となった。

シリーズ第二弾となる今作では、タイプの異なる３人の“事なかれ主義者”たちが、思いもよらない事件に巻き込まれながらも、３人の会話劇で笑いをお届けするストーリーとなっている。

意見を変えちゃう事なかれ主義・黒島くん（黒島結人）役を基、面倒くさがり事なかれ主義・灰原さん（灰原恵）役を佐々木、臆病な事なかれ主義・白間宮くん（白間宮和也）役を落合が演じる。

物語は、謎の組織「カイザー軍団」が国会を占拠し、日本は大混乱に陥る。逃げ惑う人々の中、ひっそりと備品室に身を潜めて難を逃れたのが、黒島くん、灰原さん、白間宮くんの３人。立場も性格も違う赤の他人。しかし彼らにはたったひとつ、共通点があった。

“徹底的な事なかれ主義”であること。挑戦が嫌い。論争が嫌い。責任を負うのはもっと嫌い。「今日も何ごともなく終わってほしい」そんな願いで生きてきた３人。だがその３人が、思いもよらず国会占拠事件の核心に近づいてしまい、“ちょっとだけ”事件解決へと足を踏み出す。逃げたいのに巻き込まれる。関わりたくないのに真相に触れてしまう。そんな“３人の珍騒動”を全力で楽しく笑ってみられるドラマとなっている。

基は「また同じチームでお芝居ができることがとてもうれしかったです。前作は自分の初主演ということもあって本当に思い出深い作品なので、第二弾ができることにとても感謝しています。ドラマと舞台が連動しているというのも魅力の一つで、ドラマを見終わった後に、舞台でさらに世界観に浸っていただきたいです！」と呼びかけた。

佐々木は「役柄もストーリーも第一弾と全然違いすぎて驚きました！深夜にこのドラマを見ながら、誰かの悩みのヒントにもなるようなセリフがたくさん散らばっているので、一人でも多くの方にそれが届いたらうれしいです！」とコメント。落合は「ぴーすおぶシリーズが帰ってきました。頼りない３人がワチャワチャしながら、今度は国会占拠をたくらむカイザー軍団と闘います。そうです、アクションクライシスドラマです」と予告した。