「逃走中」結果発表 17人の中で逃走成功者は？
【モデルプレス＝2026/01/10】1月10日、フジテレビ系「逃走中 〜トリプルミッションインポッシブル〜」（21時〜）が放送された。逃走劇の結果が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「逃走中」残り1分未満で確保された逃走者
逃走劇の舞台は、お台場にオープンした男子プロバスケットボール・Bリーグのアルバルク東京の本拠地・トヨタアリーナ東京、そして壮大な世界観で人気のイマーシブ・フォート東京の2つのフィールド。今回のゲームは“逃走”だけでなく「戦闘」「密告」という“クロノス名物”が発動。また賞金は1秒200円ずつ上昇。100分間逃げ切れば120万円を獲得することができる。
前回の放送で、初参戦にして見事“逃走成功”を成し遂げた『東京2025世界陸上競技選手権大会』女子100mハードル日本代表の中島ひとみが番組史上初となる“2回連続の逃走成功”に挑む中、開始約5分で確保され、衝撃が走った。
ミッション1では、残り65分になると放出される3体のハンターが出現。仲間の居場所を密告し確保させれば1人につきハンター1体の放出を阻止できる。コットンの西村真二と伊沢拓司の密告により、2体のハンター放出を阻止することができた。
ミッション2では、2体の戦闘アンドロイド忍がいるゾーンが出現。忍をバトルボールで撃破すれば、復活カードを獲得。牢獄に届けられれば、1枚につき1人復活させることができる。コットンのきょん、西村、アンガールズの田中卓志、やす子が4人で協力し、2枚の復活カードを獲得。中島とさや香の新山が復活を遂げた。
ラストミッションでは、残り15分になると15体のハンターがエリアに放出。阻止する方法はないが、トヨタアリーナかイマーシブフォートのどちらかを封鎖することで、ハンターの侵入を防ぐことができる。封鎖する建物は投票でイマーシブフォートに決定した。
トヨタアリーナに残っていた2PMのチャンソンと田中は、大量のハンターから逃げ切れず。2人の確保により、残りは3体のハンターがいるイマーシブフォート内での戦いに。直感を信じ、トヨタアリーナからイマーシブフォートに移動したKEY TO LIT猪狩蒼弥は、雑談中に残り8分のところで確保された。ずっと隠れていたやす子は残り5分でハンターに見つかった。
前回の放送で、初参戦にして見事“逃走成功”を成し遂げた『東京2025世界陸上競技選手権大会』女子100mハードル日本代表の中島は、ハンターに挟み撃ちされ残り2分で2度目の確保。西村も残り1分を切ったところで、ハンターに見つかり、逃走成功者はいないという結果になった。（modelpress編集部）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
伊沢拓司
きょん（コットン）
KEIKO（ME:I）
斎藤司（トレンディエンジェル）
田中卓志（アンガールズ）
チャンソン（2PM）
中島ひとみ
新山（さや香）
西村真二（コットン）
日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）
HIKAKIN
星乃夢奈
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
やす子
矢吹奈子
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
