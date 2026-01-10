勝てたことは評価できる。だが...２得点に絡んだ大関友翔は満足せず「もっとやらなきゃいけなかった」【U-23アジア杯】
先制点につながるPK奪取。強烈なミドルでゴールも決めた。
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、日本は現地１月10日にグループステージ（GS）第２節でUAEと対戦。３−０の完勝を収めた。
前半に２ゴールに絡んだのが大関友翔だ。開始３分、ボックス内で巧みにキープして相手のファウルを誘い、PKを獲得。これをンワディケウチェブライアン世雄が確実に沈めた。37分には、左サイドからのパスを上手くコントロールし、ペナルティアーク手前で右足を一閃。鋭い一撃を叩き込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、大関は「試合の全体を振り返ったら、もっとやらなきゃいけなかった試合でしたし、３点差をつけられましたけど、優勝に向けて課題が多く残る試合だった」とコメント。「勝てたことは評価できますけど、それ以外に課題が残った試合」と続ける。
自身の得点シーンに関しては、「（関富）貫太が良い位置で僕につけてくれて、前を向けましたし、ゴールも空いていましたし、思い切り振れて、良いコースに飛んで良かった」と話す。
日本は83分に古谷柊介がセットプレーからダメ押し弾を挙げ、そのままタイムアップを迎える。５−０で圧勝した初戦のシリア戦に続く完封勝利で、２連勝を飾った。
14日のGS最終節の相手はカタール。大関は「３連勝でトーナメントに行きたいですし、まだ（突破が）確定したわけではないので、緩まずに、ここからもう一回、今日の反省と出た課題を活かして、頑張りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 大関友翔の圧巻ゴラッソ
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、日本は現地１月10日にグループステージ（GS）第２節でUAEと対戦。３−０の完勝を収めた。
前半に２ゴールに絡んだのが大関友翔だ。開始３分、ボックス内で巧みにキープして相手のファウルを誘い、PKを獲得。これをンワディケウチェブライアン世雄が確実に沈めた。37分には、左サイドからのパスを上手くコントロールし、ペナルティアーク手前で右足を一閃。鋭い一撃を叩き込んだ。
自身の得点シーンに関しては、「（関富）貫太が良い位置で僕につけてくれて、前を向けましたし、ゴールも空いていましたし、思い切り振れて、良いコースに飛んで良かった」と話す。
日本は83分に古谷柊介がセットプレーからダメ押し弾を挙げ、そのままタイムアップを迎える。５−０で圧勝した初戦のシリア戦に続く完封勝利で、２連勝を飾った。
14日のGS最終節の相手はカタール。大関は「３連勝でトーナメントに行きたいですし、まだ（突破が）確定したわけではないので、緩まずに、ここからもう一回、今日の反省と出た課題を活かして、頑張りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 大関友翔の圧巻ゴラッソ