『with MUSIC』次回はSixTONESだけの1時間SP！メドレー含む豪華8曲のSPライブを披露

1月17日放送の日本テレビ『with MUSIC』は、1月22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎え、SixTONESだけの1時間スペシャルを放送。SixTONES年表で彼らの軌跡を振り返る。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

SixTONES「JAPONICA STYLE」「Amazing!!!!!!」「こっから」「Imitation Rain」 「マスカラ」「Good Luck!」「Waves Crash」「音色」

■グループ結成前の6人が初めて揃って共演したドラマの映像も

スタジオには結成当時のメンバーの写真も登場。さらに、グループ結成前の6人が初めて揃って共演したドラマの貴重映像も公開される。『with MUSIC』限定のSixTONES初だしトークをお見逃しなく。

そして、スタジオではヒット曲メドレー含め、豪華8曲のスペシャルライブを披露。ジュニア時代の楽曲「JAPONICA STYLE」「Amazing!!!!!!」の2曲メドレーをTV初披露する他、ヒット曲「こっから」、デビュー曲「Imitation Rain」、そして 「マスカラ」「Good Luck!」と、4曲メドレーを披露。

さらに、ライブの定番曲「Waves Crash」、大切な人や仲間と出会えたことへの感謝と喜びを表現したミディアムバラード「音色」をパフォーマンスする。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

01/17（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

アーティスト：SixTONES

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/