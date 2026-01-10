次回1月17日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」は、今月の1月22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをゲストに迎え、SixTONESだけの1時間SPを放送！

グループ結成前の6人が初めて揃って共演したドラマの貴重映像も大公開！スタジオには結成当時のメンバーの写真まで。一番変わったのは一体誰!?

そして、SixTONES年表で彼らの軌跡を振り返る。「with MUSIC」限定のSixTONES初だしトークもお楽しみに！

さらにスタジオではヒット曲メドレー含め、豪華8曲のSPライブを披露することが決定！楽曲は下記の通り。

◆ジュニア時代の楽曲「JAPONICA STYLE」〜「Amazing!!!!!!」の2曲メドレー テレビ初披露

◆ヒット曲「こっから」〜デビュー曲「Imitation Rain」〜 「マスカラ」〜「Good Luck!」の4曲メドレー

◆ライブの定番曲「Waves Crash」

◆大切な人や仲間と出会えたことへの感謝と喜びを表現したミディアムバラード「音色」

＜出演アーティスト＞

SixTONES

■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式Instagram ：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer：https://tver.jp/series/srovpkyy07