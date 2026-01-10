俳優の中尾明慶（37）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストにタレントの南明奈（36）を迎え、子育てについて語った。

TBS「プチブランチ」で共演する南から、共演後「イメージ変わりました。いいパパって思った」と評された中尾。「（妻の仲）里依紗が忙しかったし、（長男が）生まれて半年もたたないくらいでたぶん復帰して、保育園には行かせてもらったけど、2人の時間めっちゃあったから」と長男が小さいころから2人で過ごす時間があったことを明かした。

「凍らせたミルクみたいなのあげたりとか、でもそんな飲まないし」とミルクをあげるのに苦戦したことも回想。「でも、俺（母乳）出ねぇよ…みたいな。俺、出ねぇぞみたいな、マジで言ってたと思う」と笑いながら振り返った。

「お前そんな泣いても俺出ねぇよ…お前これで飲まねぇと出ねぇよって」と母乳が出ないことに打ちひしがれた経験を何度も繰り返し、「もうそれくらいから一緒にはいたからね、2人で」とうなずいた。

笑いながら話を聞いていた南も「（夫の濱口）優さんもめっちゃへこんでた。ガチでへこんでた。“俺なんで母乳出ないんだろう”って」と同じことで夫がへこんでいたことを打ち明けた。

「出ないには、出ないつらさもあるんだよ」と中尾。「出たら楽とは思わないよ」としたうえで、「子供求めてるからなぁって思うと」と懐かしそうに語った。