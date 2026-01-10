モデルの由布菜月（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫のサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との第1子を妊娠したと発表した。

「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。ベージュ色のロングワンピース姿で上田と腕を組んでオランダの街を散策したり、第1子のために用意したベビー服や靴を持ったショットを公開した。

目立ち始めたおなかに2人で手を添えて笑顔でほほえむ姿などもアップし「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています 春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です。忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います。これからも家族共々あたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします」とつづり、今春に日本で出産する予定であることも伝えた。

由布は福岡県出身。22年2月に結婚を発表。現在はオランダ在住。ファッションやアパレル関連の雑誌やCMモデルなどのほか、美容系のYouTubeなども人気を博している。特技はピアノ、書道、タイピング。ダイエット検定1級、アスリートフードマイスターなどの資格も取得。身長166センチ。

コメント全文は以下の通り。

このたび第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。

今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています

春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です。

忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います。

これからも家族ともどもあたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします。

由布菜月