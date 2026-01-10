山崎貴監督ゴジラ最新作 『ゴジラ-0.0』11月3日公開決定!
『ゴジラ-1.0』を手がけた山崎貴監督のゴジラ最新作『ゴジラ-0.0(読み方：ゴジラマイナスゼロ)』を“ゴジラの日”11月3日に公開することと、最新ビジュアルが解禁された。
1954年11月3日、ゴジラシリーズの第1作『ゴジラ』が公開されたことから、毎年11月3日は“ゴジラの日”としてファンに親しまれている。第1作の公開日から72年、そして、ゴジラ旋風を世界で巻き起こした『ゴジラ-1.0』の公開日である2023年11月3日から3年の月日を経て、最新作『ゴジラ-0.0』が2026年11月3日、今年の“ゴジラの日”に公開されることが決定した。
また、同年11月6日より北米でも公開開始する。日米同時期の公開は、日本製作のゴジラシリーズの長い歴史上でも初めて。その他の地域での公開日も順次決定していく予定だ。
(C)2026 TOHO CO., LTD.
