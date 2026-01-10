「with MUSIC」SixTONESだけの1時間SP放送 初だしトーク・ジュニア時代の楽曲テレビ初披露
【モデルプレス＝2026/01/10】1月17日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎え、SixTONESだけの1時間SPを放送。グループ結成前の6人が初めて揃って共演したドラマの貴重映像まで公開。スタジオには結成当時のメンバーの写真も。一番変わったのは一体誰？SixTONES年表で彼らの軌跡を振り返る。with MUSIC限定のSixTONES初だしトークも繰り広げられる。
スタジオではヒット曲メドレー含め、豪華8曲のSPライブを披露することが決まった。ジュニア時代の楽曲「JAPONICA STYLE」「Amazing!!!!!!」の2曲メドレーをテレビ初披露。ヒット曲「こっから」デビュー曲「Imitation Rain」「マスカラ」「Good Luck！」の4曲メドレーを披露。さらに、ライブの定番曲「Waves Crash」、大切な人や仲間と出会えたことへの感謝と喜びを表現したミディアムバラード「音色」を披露する。（modelpress編集部）
◆SixTONES、貴重映像・初だしトーク満載
◆SixTONES、ジュニア時代の楽曲テレビ初披露
