沖縄に「ちいかわレストラン」2月13日誕生 南国気分のタコライスやソーダなど限定メニュー
【女子旅プレス＝2026/01/10】イラストレーター・ナガノによる人気漫画「ちいかわ」をテーマにした常設店「ちいかわレストラン」の2号店が、2026年2月13日（金）より沖縄PARCO CITYにてグランドオープンする。カフェの利用は事前予約優先。
池袋PARCO店に続く2店舗目となる沖縄PARCO CITY店では、エントランスにてホール担当のちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器に乗って来客を出迎えるほか、初代および二代目料理長の肖像も設置され、フォトスポットとしても楽しめる空間となっている。
◆「ちいかわレストラン」沖縄に常設オープン
「ちいかわレストラン」は、『ちいかわ』の幅広いファン層が楽しめる「ファミリーレストラン」をコンセプトとしたコラボカフェだ。
◆沖縄らしさとキャラクターが融合した限定メニュー
レストランでは、池袋PARCO店でも提供されているグランドメニュー全8種に加え、沖縄の地域性を活かした限定メニュー全6種が提供される。
沖縄料理の定番をアレンジした「日焼けシーサーのタコライス」は、こんがりと日焼けしたようなシーサーの姿が印象的な一皿。また、デザートには南国気分を味わえる「めんそーれバナナスプリット」、ドリンクにはキャラクター（ちいかわ・ハチワレ・うさぎ）を選べる「シュノーケルクリームソーダ」、アクリルキーホルダーが付く「シーサーのさんぴん茶トロピカルドリンク」がラインアップ。
来店特典として、カフェ利用者には「まちがいさがしランチョンマット（全3種）」が、ドリンク注文者には「オリジナルデザインコースター（全15種）」がランダムで配布される。
併設されるグッズショップでは、「ラウンドプレート（アロハシャツ）」や「グラス（マーメイド）」「ジャガードボトルホルダー」など、沖縄オープンを記念した新規アイテムも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店 開催概要
会期：2026年2月13日（金）グランドオープン
会場：ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店
沖縄県浦添市西洲3丁目1-1 沖縄PARCO CITY 1Fグリーンゾーン
営業時間：10:00〜22:00 （FOOD L.O.21:00、DRINK L.O.21:30）
※営業時間はPARCO CITYに準じて変更になる場合がある
【Not Sponsored 記事】