「毎日同じバッグ」から卒業！【GU】2,990円に見えない！「新作バッグ」

コーデが垢抜けないと感じた時こそ、バッグを新調するのが正解かも。今回は手軽にイメチェンしたい人に向けて【GU（ジーユー）】で買える、手に取りやすい価格の新作バッグをセレクトしました。通勤にも休日のお出かけにも頼れるバッグが登場しているので必見です。

筒形フォルムがおしゃれ

【GU】「シリンダーバッグ」\2,990（税込）

シリンダー型のフォルムが、洗練されたムードを感じさせてくれるショルダーバッグ。ミニマルなデザインで新鮮さを感じさせつつも、あらゆるコーデに合わせやすいのが魅力です。ショルダーベルトは長さ調節が可能で、ファスナーの引手にはベロパーツを付けるなど、使いやすさにもこだわって設計されているのが◎ ブラック・レッド・ダークブラウンと、コーデを女性らしく引き締めてくれそうなカラーが揃っています。

トレンド感高まるボストン型バッグ

【GU】「ボストンバッグ」\2,990（税込）

トレンドのボストン型バッグも、GUならこの価格。レザー風の素材で高見えしやすく、さらにマチありの立体デザインで収納力にも期待ができます。ハンドルが長めで肩掛けしやすいのもポイント。オフホワイト・ブラックのほかクリームカラーもあり、春まで長く活躍してくれそうです。

