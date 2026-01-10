ダウンタウンの松本人志が１０日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場した。昨年１１月１日に、松本が約１年１０か月ぶりの復帰を果たしてから同プラットフォームでは３度目、今年に入ってからは初の生配信。吉本興業東京本部から実施した。

今回も同チャンネル年額プランで登録し、抽選で選ばれた会員が吉本興業東京本部に招待され、生の「ＬＩＶＥ＋」を楽しんだ。

今回はスタジオを飛び出し、東京・新宿区の吉本興業東京本部中庭、屋外から配信を実施。中庭には２つのステージがセットされ、社屋には「２０２６年も」「会員に感謝！！！」と書かれた巨大な垂れ幕がかけられた。

１９時３０分。満を持して松本が登場すると大歓声がわき起こった。酒樽が置かれたステージに立つと、「おめでとう」と第一声。吉本興業東京本部を「悪の巣窟」と紹介し笑いを取ると、鏡開きを行った。

その後コタツが置かれたステージに移動。配信を見ているタレントに会場に集まるよう呼びかけ、時間内に来たタレントに松本からお年玉を渡す企画を提案されると、松本は「なんでやねん」とボソッと突っ込みんだ。

「ビッグなゲストを３人呼んでいる」と言われても信用していない様子を見せる松本。しかし、１人目のゲストに近藤真彦が登場すると驚きを隠せず、「うれしい」と、とびっきりの笑顔。ただ、近藤がＤＯＷＮＤＯＷＮ＋の会員ではないと分かると、松本から「登録してくれてないよね」と思わず突っ込んだ。

２人目のゲストは、ＤＯＷＮＤＯＷＮ＋内の「みんなのオトナな話」に出演しているベッキー。松本と近藤の３人と食事をした。

最後に登場したのは、俳優の一ノ瀬ワタル。ＤＯＷＮＤＯＷＮ＋には「事前段階から年額会員になった」と明かし、松本も感謝した。

続いて、東京本部に駆け付けた芸人が次々と登場。ネタ見せや爆笑トークを展開した。

また、とある街中に出現する芸能人の写真をこっそり撮影してＸに投稿するという視聴者参加型企画「ＤＯＷ＋ＧＯ（ダウプラゴー）」の２回目が明日１１日に行われ、大阪市内にスギちゃんが出現することが明らかになった。

配信中には観客にもお雑煮が振る舞われ、終始笑い声と歓声が起き、大いに盛り上がった。