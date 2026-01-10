女優の大竹しのぶ（68）が、10日放送の日本テレビ系「with MUSIC」8土曜後10・00）に出演し、還暦パーティー秘話を明かした。

17年に60歳を迎えた大竹は「大竹しのぶと60人の男たち」というパーティーを開催。「60歳の還暦の時に、ふざけたことをしようと思って、私に関わった60人の男性を呼んで。豊川（悦司）さんとか、明石家さんまさんとか…」。さらに「RADWIMPS」野田洋次郎が弾き語りをしてくれたり、山崎まさよしがバックバンドを務めるなど、豪華そのものの宴になったことを喜んだ。

ただ、後悔もあるという。「洋次郎とか、（back numberの清水）依与吏君とか、歌ってくれた人から、明石家さんまさんとか…会費を取っちゃったこと」。一同を爆笑させた。

さらに懺悔は続いた。「三谷幸喜さんと清水ミチコさんが司会みたいなのをしてくれて。だけど、その人からも…会費を取っちゃった」と再び笑わせた。

会費は2万5000円だったというが、怒っていたのは元夫であるさんまだったという。「さんまさんが凄い怒って。“こんなにトークさせて、ジミー（大西）の分と、三谷さんもお金ないって言ったから、自分の分と7万5000円払った”って」。カメラに向かって「申し訳ない」と両手を合わせて謝っていた。