SixTONES、豪華8曲SPライブ披露 グループ結成前の共演ドラマ貴重映像公開
6人組グループ・SixTONESが、17日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。
【写真】あどけなさが残る…SixTONES結成当時のメンバー写真
今回は、22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎え、SixTONESだけの1時間SPを放送する。グループ結成前の6人が初めてそろって共演したドラマの貴重映像も公開する。スタジオには結成当時のメンバーの写真も登場する。
スタジオでは、ヒット曲メドレー含め、豪華8曲のSPライブを披露する。ジュニア時代の楽曲「JAPONICA STYLE」「Amazing!!!!!!」の2曲メドレーをテレビ初披露。ヒット曲「こっから」、デビュー曲「Imitation Rain」、「マスカラ」、「Good Luck!」の4曲メドレーを披露する。
さらに、ライブの定番曲「Waves Crash」、大切な人や仲間と出会えたことへの感謝と喜びを表現したミディアムバラード「音色」を披露する。
