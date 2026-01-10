インドネシアで大ヒットしたホラー映画『サトウキビは知っている』(原題:Pabrik Gula)が４月10日より日本公開されることが決定した。

サトウキビ畑に囲まれた辺境の製糖工場で、季節労働者の一人が“決して破ってはいけないルール”を破ったことにより、地獄の門が開く。2025年のインドネシア国内実写映画として最高興行収入を達成した本作では、2022年にインドネシア年間最大ヒットを記録したホラー映画『KKN di Desa Penari(原題)』(2022)の監督・脚本家が再タッグを組んでいる。

2003年、東ジャワ州。広大なサトウキビ畑に囲まれた製糖工場に、遠くの村から若者たちが季節労働者としてやってきた。給料が良く、寮も完備されているが、地元の人々は決して働こうとはしない場所だ。７年前に工場の倉庫で発生した火災により、多くの労働者が命を落とし、夜になるとその霊たちが工場の周囲をさまようと噂されている。この工場には、「午後９時以降は絶対に外に出てはいけない」というルールがあった。しかしある夜、若者の一人がルールを破り、夜中に外に出てしまう……。

作品の世界観がちょっぴり垣間見られる特報映像がこちら。

『サトウキビは知っている』

４月10日(金) より、全国ロードショー

監督:アウィ・スルヤディ

脚本:レレ・ライラ

原案:SIMPLEMAN

出演:アルバニ・ヤシズ、エルシャ・アウレリア、エリカ・カルリナ、ブキ・B・マンスユル、ワヴィ・ジハン

© 2025 MD Pictures