¡ÖÄ¹ºêÀûÉ÷¡×¤ÇÍ¥¾¡¡õACL¤Ø¡¡8Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡·èµ¯½¸²ñ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼4000¿Í¡¡¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ËÉüµ¢¤¹¤ëV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬9ÆüÌë¡¢Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤¿·èµ¯½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹ºêÀûÉ÷¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼4000¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ç¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬ÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢ºòµ¨J2¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¡Ö½éÀï¤«¤é¾¡Íø¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ¥¾¡Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤»¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ý·Ö¤Ï¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖACL¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê9¿Í¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿´äºêÍª¿Í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢Áö¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÅÄ²Ïµ£µ¹¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÄ¹ºê¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤È¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤Ï2·î6Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë