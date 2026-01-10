Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢¾¡¡ª PK¡¢¥ß¥É¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¡£UAE¤Ë£³¡Ý£°²÷¾¡¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡½éÀï¤Ï¥·¥ê¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç´°¾¡¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î10Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊGS¡ËÂè£²Àá¤ÇUAE¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¡£GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´ØÉÙ´ÓÂÀ¡¢»Ô¸¶Íù²»¡¢±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÀî¹çÆÁÌÒ¤ÈÂç´ØÍ§æÆ¡¢Á°Àþ¤Ï±¦¤Ëµ×ÊÆÍÚÂÀ¡¢Ãæ±û¤Ë¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢º¸¤Ë²£»³Ì´¼ù¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³«»Ï£µÊ¬¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯ÀèÀ©¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÂç´Ø¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¤¬³Î¼Â¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£
¡¡£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Ç°ú¤µ¤Ì£¤Ë¹½¤¨¤ëUAE¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢37Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤ÇÂç´Ø¤¬±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡£²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡63Ê¬¤Ë¤Ï±ÊÌî¤¬¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢PK¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¤À¤¬VAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¡¢¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤Ï¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢83Ê¬¤Ë¤Ï£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£±¦CK¤«¤é¸ÅÃ«É¢²ð¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£GSºÇ½ªÀá¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç14Æü¤Î£±»þ30Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¡£GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´ØÉÙ´ÓÂÀ¡¢»Ô¸¶Íù²»¡¢±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÀî¹çÆÁÌÒ¤ÈÂç´ØÍ§æÆ¡¢Á°Àþ¤Ï±¦¤Ëµ×ÊÆÍÚÂÀ¡¢Ãæ±û¤Ë¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢º¸¤Ë²£»³Ì´¼ù¤À¡£
¡¡£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Ç°ú¤µ¤Ì£¤Ë¹½¤¨¤ëUAE¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢37Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤ÇÂç´Ø¤¬±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡£²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤à¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡63Ê¬¤Ë¤Ï±ÊÌî¤¬¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢PK¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¤À¤¬VAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¡¢¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤Ï¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢83Ê¬¤Ë¤Ï£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£±¦CK¤«¤é¸ÅÃ«É¢²ð¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£GSºÇ½ªÀá¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç14Æü¤Î£±»þ30Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª