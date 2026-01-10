【暴風雪警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表 10日22:40時点
気象台は、午後10時40分に、暴風雪警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。
福岡、北九州地方の海上では、11日明け方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・響灘
最大風速 20m/s
■福岡市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■古賀市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■福津市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■糸島市
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■新宮町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■芦屋町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・響灘
最大風速 20m/s
■岡垣町
□暴風雪警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夜遅く
風向 西
・響灘
最大風速 20m/s
□暴風警報