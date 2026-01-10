タレントのせんだみつおさん（78）、林家ペーさん（84）、落語家の林家たい平さん（61）、フリーアナウンサーの徳光和夫さん（84）が9日、海老名香葉子さんのお別れの式に出席。香葉子さんへの思いを明かしました。

所属事務所によると、香葉子さんは12月24日夜、老衰のため亡くなったということです。92歳でした。香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・林家正蔵さんと二代目・林家三平さんの母親としても知られ、エッセイストや作詞家としても活動しました。

■せんだみつお「本当に尊敬の言葉しかない」

古くから親交があるというせんださんは「大往生でこれだけの参列のみなさんに尊敬されて、見事な人生を全うしたなと。本当に尊敬の言葉しかない」とコメントし「私のようなものでも“いらっしゃい”ってやってくれましてね。“いろんなことあるけど頑張るのよ”ってね」と時折声を震わせながら、思い出を語りました。

■林家ペー「一言でいうと“面倒見のいい権化”」

12月に香葉子さんと会ったばかりだというペーさんは「夢にも思わないですね。“おかみさん、僕が死んだ時に葬儀委員長になってよ”って言ったら、“分かったわよ”ってそういう会話もあったからね。それだけにびっくりしました」と驚きを明かし「一言でいうと“面倒見のいい権化”みたいな。いいおかみさんですね」としのびました。

■林家たい平「おかみさんがいなかったら今、林家たい平という落語家はいない」

かつて海老名家に住み込みで修業し、お世話になっていたというたい平さんは「住み込みをしていると逃げ出したいとか、ときどき思うこともありますけど、いつもそういうときに僕を察してくれて、二人きりになって“あんたは頑張れるから今やめたらダメよ。頑張りなさい”ってずっと励まし続けてくれたのは、おかみさんです」と明かし「おかみさんがいなかったら今、林家たい平という落語家はいないと思っています」と感謝を伝えました。

■徳光和夫「私にとっては聖人のような人」

番組などで共演した徳光さんは香葉子さんの人柄について「誰にでも分け隔てのないすてきな方でしたね」とコメントし「お話をすればするほど、人間というのは学問とか経歴とかそういったものではなくて、経験によって作られていくんだなって。極端な言い方をすると私にとっては聖人のような人でしたね」と振り返りました。