“ロス五輪世代”U-21日本代表がUAEに3発完封! 大関友翔が2試合連続弾とPK獲得の活躍、2連勝で今節にもGL突破可能性

“ロス五輪世代”U-21日本代表がUAEに3発完封! 大関友翔が2試合連続弾とPK獲得の活躍、2連勝で今節にもGL突破可能性