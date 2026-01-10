『NOBROCK TV』アイドルグループ・DRAW▼ME「素直でごめんね」MV＆アー写解禁
2021年7月からスタートしたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」が、初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』を2月3日（火）に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催する。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▼（ハート）MEの「素直でごめんね」のMusic Videoとアーティスト写真が初公開となった。
【写真】ブルーのビキニで美ボディを披露した森脇梨々夏
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間宣行が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▼（ハート）MEを結成。グループ名は、福留光帆がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
きょう10日、同チャンネルの生配信にて、DRAW▼ME「素直でごめんね」のMusic Videoとアーティスト写真を初公開。「素直でごめんね」は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」を手がけた玉屋2060%が作詞作曲を担当した。振付は、超ときめき▼宣伝部「最上級にかわいいの！」やFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など、TikTokを中心に数々の”バズるダンス”を生み出した振付師・槙田紗子が担当し、イベントで初披露する。
また、チケット先行ではキャパを上回る申し込み数があり即完売。購入できなかったNOBROCKファンからの熱いオファーによりオンライン配信が決定し、きょう10日から視聴チケットが発売。さらに、事前販売グッズの発表と通販もスタートする。
■Music Videoキャッチ
これは、シンデレラのような一夜限りの夢かもしれない。でも、見つけてくれた人たちの光によって増す彼女たちの煌めきは、たしかにここにある。それは、もがきながら泥臭い磨かれ方をした彼女たちならではの、歪でも美しい、とても強い反射光。
＜コメント＞
◆クドウナオヤ／Creative Director
玉屋2060％さんの楽曲から受け取った「見つけてくれてありがとう」というメッセージをもとに、ファンの皆さんの”スマホの光”をキーモチーフに企画しました。
その象徴として、100人のファンのスマホで実際に撮影した映像をつないだ、気合いの”人力バレットタイム”のシーンにもぜひご注目ください。
決して十分とは言えない準備期間の中、監督・青さんの演出のもと、メンバーの皆さんには、普通のアイドルやアーティストでは出せない、それぞれの人生が滲み出るパフォーマンスをしていただけたと思います。
NOBROCK TVをきっかけに多くの方に見つけてもらい、彼女たちらしく輝いていくーーそんな現在進行形のホントの物語を、Music Videoとしても盛り上げられていたらうれしいです。
◆井上 青／監督
事前に振り付けの動画を見た時、少しこれは難しいかも知れないなと思ったりしていたのですが、本番前に練習スタジオにお邪魔した際、しっかりと振り付けを自分のものにして踊っているみなさんを見てとても感動し、撮影に向けて私もとても身が引き締まったのを覚えています。
撮影はとても長く、踊るシーンが多かったので体力的にも大変だったと思うのですが、全員で声をかけ合って最後まで楽しんでおられる姿がとても印象的でした。
編集でも、皆さんが大勢のエキストラさんを前に生き生きと楽しんでいる表情が素敵でたくさん使わせてもらいました。
メンバーの皆さんの幸せな時間を一緒に作ることができて、とても嬉しいです。
