「本当に良いライバル」のアシストで１ゴール。尚志FW岡大輝が実感「根木の存在はこの３年間大きかった」【選手権】
［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）
１月10日に第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が国立競技場で開催され、尚志（福島）は神村学園（鹿児島）と対戦。５分にFW根木翔大（３年）のクロスからFW岡大輝（３年）のダイビングヘッドで先制も、73分に同点弾を献上。１−１で迎えたPK戦は８−９で競り負け、決勝進出はならなかった。
悔しい結果に終わったが、国立という舞台でゴールという結果を残した岡。試合前には必ず元日本代表FWの岡崎慎司氏の映像を見るという。
「自分のプレースタイル的にも、岡崎選手に似ている。憧れはあったので、試合前は必ず岡崎選手の試合を見て、試合に入るようにしています。岡崎選手のダイビングヘッドはけっこう有名だと思う。そこをしっかり意識して、ゴール前に飛び込もうという気持ちがあった。それを出せて良かった」
試合を通しては根木と良い連係プレーをたびたび見せ、相手に脅威を与えていた。
「この３年間、あいつ（根木）の背中を見ながら追いかけた。本当に良いライバル。最後はこういった形で、あいつからのクロスで自分が決めるといった良い形があったので、根木の存在はこの３年間大きかった」
最後に「自分は控えが多かったですが、チームとして夏、冬と準決勝に行った。優勝を目標にしてやってきましたが、それができなかったのはやっぱり悔しいですけど、チームで協力してやってこられたので、本当に楽しかったです」と述べた。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
