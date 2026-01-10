「無回転シュート」が蹴りやすい!? 本田圭佑選手も着用した“ミズノ”のユニークな特許シューズの秘密
2026年6月からFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が開催されます。サッカー界のシューズでもメーカー間での熾烈な特許技術争いが行われていますが、日本メーカーのミズノはユニークな特許を取得しています。それは「無回転シュートを蹴りやすいシューズ」というものです。弁理士である筆者が解説します。
【実際の画像】本田圭佑選手も使っていた「無回転シュート」を蹴りやすいシューズ
先日、グループリーグの組み合わせが抽選で決定し、日本はオランダ、チュニジアと同じグループFに入ることになり、初戦は2026年6月15日（日本時間）にオランダと行うこととなりました。
これから開催が近づくにつれて盛り上がりを見せてくると思われますが、実は、現代のサッカーにはさまざまな「特許技術」が関わっています。
ゴール判定やオフサイド判定の際のVAR（ビデオ判定システム）にも特許技術が用いられており、公式球も、温度や湿度の影響を受けないようにするためなどのさまざまな特許技術が使われています。
シューズといえば、陸上競技・マラソンでも数年前に厚底シューズが登場してから、メーカー間の熾烈な特許技術争いが行われていますが、サッカーはそれよりもだいぶ以前からシューズの特許技術に関するメーカー間の争いが激しいです。
主にNIKE、adidas、PUMA、ミズノといったメーカーがすさまじい特許技術争いをしていますが、中でも日本メーカーであるミズノは、こうした海外メーカーに引けを取らない多くのサッカーシューズに関する特許を取得しています。
マラソンのシューズは、「ソール」に工夫を凝らすことで楽に速く走れるようにする特許技術が多いですが、サッカーのシューズでは、「アッパー（足の甲を覆う部分）」に工夫を凝らすことで、より強くボールを蹴ることができるようにしたり、ボールコントロールをしやすくしたりするといった特許技術が目立ちます。
そうした中、ミズノは、「無回転シュートを蹴りやすいシューズ」というユニークな特許を取得しています。
無回転シュートとは、ボールの回転数が少ないためにボールが空中で不規則なぶれを起こすシュートのことで、2010年南アフリカW杯のデンマーク戦で、本田圭佑選手がフリーキックで放って見事にゴールを奪ったあの無回転シュートが特に印象的でしょう。
その無回転シュートを蹴りやすいシューズとは一体どのようなものなのか。そして、どのような仕組みでそれを実現しているのでしょうか。
そのため、この頃から無回転シュートを蹴る選手が多くなり、元ブラジル代表のジュニーニョ・ペルナンブカーノ選手や元イタリア代表のアンドレア・ピルロ選手、日本の本田圭佑選手といった選手が無回転シュートを蹴る代表的な選手となりました。
しかし、この無回転シュートを蹴るにはかなりの技術が必要といわれているのですが、ミズノが特許を有するシューズは、プロサッカー選手でなくても無回転シュートを蹴りやすいというものです。
このシューズを開発するにあたりミズノが取り組んだことが、特許文献（特許第4886922号の文献）にいろいろと記載されており非常に興味深いです。
その結果、ボールの回転数が110rpm（revolution per minute：物体の1分間当たりの回転数）以下になるとボールが空中で不規則なぶれを起こすことが分かったため、ボールの回転数が110rpm以下となるシュートを「無回転シュート」と定義づけます。
次に、一流のサッカー選手を10人集めて、足にセンサを付けた上で無回転シュートを蹴ってもらい、足のどの部分で蹴っているのかを分析します。
その結果、無回転シュートは、図1にあるように足の甲上部のやや内側で、ボールの中心辺りを押し出すように蹴っていることが分かります。
無回転シュート以外のシュートを蹴る時は、図2のように足のやや前側の部分で蹴るため、明らかに使う箇所が違うことが分かります。
その後、さまざまな検証・実験を経て、ミズノはある1つの方法にたどり着きます。
図3の赤丸で囲っているところが、組み込まれている特殊な素材です。
この特殊な素材の部分でボールを強く蹴ると、特殊な素材の効果によりボールがほとんど回転しない無回転シュートを蹴ることができるという仕組みです。赤丸で囲っている部分以外で蹴れば、通常のシュートを蹴ることもできます。
この特殊な素材は、さまざま材料で実験を行った結果、人がボールを強く蹴ったときにボールの回転数が110rpm以下に絶妙に収まるような材料でできています。
これにより、プロ選手でなくても無回転シュートを蹴ることができるようになり、これを特許としてミズノが取得しているのです（特許第4886922号）。
そしてこの特許をもとに作られたシューズが、ミズノの「IGNITUS（イグニタス）」シリーズで、本田圭佑選手が長年愛用していました。
実はこのように、サッカーシューズのアッパーにさまざまな工夫を凝らすことで、無回転シュートを蹴りやすくしたり、強いシュートを蹴ることができるようにしたり、ボールコントロールがしやすくしたりするといった特許は多く生み出されています。そして、特許技術を用いたシューズを一流のプレーヤーたちも使用していたりします。
6月に行われるＷ杯に向けて、メーカー各社は新しいシューズの開発を進めていることでしょう。もしかしたら、今後あっと驚くようなシューズが出てくるかもしれませんから、そういった点も含めて楽しみです。
▼藤枝 秀幸プロフィール
大手IT企業などでSEとしてシステム開発などに従事した後、2009年に「藤枝知財法務事務所」を開業。以降、IT分野やエンタメ分野を中心に契約書業務や知的財産業務を行う。メディアや企業のコンテンツ監修なども手がけている。All About 弁理士ガイド。
(文:藤枝 秀幸（弁理士・行政書士）)
