¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢àÂçÊªáÁê¼ê¤Ë£Õ£Ó²¦ºÂ½éËÉ±Ò¡ª¡ÖÁê¼ê¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡©¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢àÂçÊªáÁê¼ê¤Ë½÷»Ò£Õ£Ó²¦ºÂ½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢£¶·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤ò½éÃ¥¼è¡££±£±·î¤Ë¤Ï½éÂå²¦¼Ô¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Àè½µ£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÆÀï¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤¤ç½éËÉ±ÒÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥·¥ó¥°¥ëºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ÎÂ×´§£µÅÙ¤Ç¡¢½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤â£´ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁêËÀ¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡©¡¡¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡¢¤ª¤¤¡¢Æ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡¡¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç²¼ÉÊ¤ÊÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÏÂåÍý¿Í¤Î¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò½¾¤¨¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¾åÃÊ¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¡£Â³¤±¤ÆÍ¾Íµ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ë¹¶·â¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¾ì³°¤ËÍî¤Á¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¥¥¢¥Ê¤¬ÌµË¡¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¹¶·â¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤é¤¦¤â¡¢¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¤«¤é¤È¤É¤á¤Î¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ì¥¯¥µ¤¬¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë£Ä£Ä£Ô¤ÎÂÎÀª¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤â¥¥¢¥Ê¤¬ÌµË¡²ðÆþ¡£¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤ò£Ä£Ä£Ô¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¥¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤«¤µ¤¹¤È¤É¤á¤Î¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥×¥ê¥¹¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸½¤ì¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤¹¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤ò¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥àÁò¡£Æ¬¤«¤é¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥°¥µ¥ê¤ÈÆÍ¤»É¤·¡¢µÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë½éËÉ±Ò¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤È¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥¢¥ì¥¯¥µ¤òË½¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Î£Õ£Ó²¦ºÂÂè£²¼¡À¯¸¢¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£