＜冷たい義母＞両家食事会の後に帰ろうとしたら「さっさと帰るんだね」と言われた！なんで嫌味を言う？
他人の何気ない一言で傷ついたり、イライラしたりしてしまう人は少なくないでしょう。先日ママスタコミュニティには「さっさと帰るんだね〜と言われた」というタイトルで、こんな投稿がありました。これは投稿者さんの義母の言葉です。
『子どものお祝いの日、着物で参拝して両家でご飯食べて、その後に予定ありだったから「夕方に帰ります」と言ったら、「あら、さっさと帰るのね？」と義母に言われた。クタクタでも義実家に寄って、お泊りでもしなきゃだめだった？』
子どものお祝いに両家招いて食事、それでも義母から嫌味が……
『写真だけでクタクタだよ。参拝はムリ』
『予定ありなんだから堂々としていればいい』
『嫌な言い方をする義母なのねー。気にすることないよ！ 食事会しただけ大したもんだ。これからもそういう嫌味を言われ続けるから、「すみませーん」と適当に流してやれ』
早起きして子どもと自分の着付けやメイクをし、神社で参拝をして記念撮影をするという大労働に加えて、みんなで食事会もするとなるとママはとっても大変。両家との食事会も、自分の両親や義両親に気を遣いながら、一緒に食事や会話などをしないといけませんよね。投稿を読んだママたちからは「両家で食事までしただけでも偉いよ」「写真撮影するだけでクタクタなのに参拝までしているんだね」といったコメントがありました。また夕方に予定があったのですから、帰るのも当然でしょう。義母に何か嫌味を言われても申し訳なさや罪悪感を覚える必要はないという擁護の声も。義母からの「さっさと帰るんだね」という言葉に対しても、心を無にして適当に受け流すことをおすすめしているママもいました。
食事会までするなんて偉い！
『両家を呼ぶだけ偉いよ。お疲れさま〜』
『夕方までいたのに「さっさと」って……。むしろ頑張って付き合ってあげたほうだよね』
今回の投稿では、ママたちのエピソードもいくつか寄せられていました。子どもの記念行事は自分たち家族だけで行い、両家を呼ぶことはなかったというママたちもいます。投稿者さんは両家を接待しながら孫の晴れ舞台を見せてあげているので、それだけでも十分に親孝行だという見方はできますよね。また朝から夕方まで、ほぼ一日中一緒に過ごしたのですから、そこから義実家に泊まるというのは大変すぎるともいえます。ただでさえクタクタになっているのに、義母によるストレスまで引き受けた投稿者さんを労う声が集まっていました。
言い方の問題かも。名残惜しそうに去るのがポイント？
『言い方が冷たいと思われたかもね』
『挨拶がそっけなかったから、そう言われたわけではなくて？ 「予定あるんで夕方帰りまーす」ではなくて、「今日は来てくださって本当にありがとうございました。写真ができたら持っていきます。ほら、◯◯ちゃん、おじいちゃんおばあちゃんにバイバイして。また今度ご飯でも〜」という感じの、名残惜しそうな挨拶がほしかった感じかと想像した』
『私なら「いや〜も〜帰らせてくださいよ〜」でニコニコ帰る。真正面から受け止めるだけストレス。真正面から受け止めるときは開戦するときよ』
『「今日はすみません。またゆっくりお邪魔させてくださいねー」と毎回言っている。毎回、さっさと帰るけどね！』
投稿者さんの「夕方に帰ります」という言い方で、義母が寂しくなったのではないかと推測しているママたちもいました。義母としてはこの日一日がとても楽しく、もっと孫たちと一緒にいたいと思ったのではないでしょうか。食事会もして盛り上がっていたところで、投稿者さんの「夕方に帰ります」という言葉が自分たちを突っぱねているように感じたのかもしれません。「あら、さっさと帰るのね」という言い方にもトゲがあるように感じられますが、義母の寂しい気持ちの表れだと思うと、少しは理解できるのではないでしょうか。
そこでママたちからは、名残惜しそうな言い方をしたり、逆にニコニコと元気に「また今度ゆっくりお邪魔させてください！」と伝えたりするというアドバイスが寄せられていました。今後も義母は何かと嫌味を言ってくるかもしれませんが、自分の言い方を少し変えてみるだけで、ストレスやモヤモヤも減らせるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩