¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï10Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÅì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¤Èº£Ç¯½é¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê30Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë±¦É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ë¸å¼÷¡Ê39¡Ë¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï11¡½1¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈè¤ì¤¿¡Á¡×¡£20Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¸å¡¢¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¾ë¸å¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç¤ÏÉ¨¤òÉé½ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¤¡¢Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¡Ö¥¥ó¥°¡×¤¬2ËÜÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ìó600¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ì¤ë¤·¡¢360ÅÙÌ£Êý¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ëµ¯ÍÑ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼éÈ÷¤ËÍí¤ó¤À¤ê¡¢Ì£Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡22Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥íÈ¾À¸¤Ç¡¢GK¤ò´Þ¤á¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î»ý¤ÁÌ£¡×¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2005Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÉü³è¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿2ËÜÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¤ÎÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤Ï¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¹â¹»À¸¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤Î»²²ÃÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯²½Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸«¼é¤ë°ìÀï¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ê³µ¯¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¡¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ë¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈà¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏÆþÃÄ22Ç¯ÌÜ¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¼¡À¤Âå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
Åì³¤ÂçÊ¡²¬¹âÀï¤Î¥¹¥³¥¢¤ÈÆÀÅÀ¼Ô¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¤ß¡Ë
¢¡1ËÜÌÜ¡Ê30Ê¬¡Ë¡¡5¡Ý0
Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº
¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡
¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡
Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº
±°°æÀ»À¸
¢¡2ËÜÌÜ¡Ê30Ê¬¡Ë¡¡3¡Ý1
ËÌÅçÍ´Æó
¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£
¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£
¢¡3ËÜÌÜ¡Ê30Ê¬¡Ë¡¡3¡Ý0
¿åÃÝÍÛµª¡ÊU¡Ý17¡Ë
Á°ÅÄ°ìæÆ
ÄáÌîÎç¼ù