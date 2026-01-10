中島健人さん（31）が9日、自身がアンバサダーを務めるイタリアの高級ブランドのイベントに登場。ローマに滞在した時の思い出や、バレンタインデーで大切にしている思いを明かしました。

今回、『ブルガリ』の アンバサダーに就任した中島さん。ブルガリの豪華ジュエリーや時計を身に着けて登場し、報道陣からの質問に答えました。

2024年に配信された海外ドラマの撮影で、1か月間ローマに滞在したことがある中島さん。当時の思い出を聞かれると「カルボナーラばっかり食べてましたね」と回答。

続けて「あっ、すみません、なんか。これが本当の僕です。20日間連続で食べていたんで、途中で僕のマネージャーが、一度韓国料理に逃げ出すっていう。そういうこともあったりとかしたんですけど」と明かすと、報道陣に向かって「もっとちょっと気品高いお話の方がいいですかね」と笑顔を見せました。

また、約1か月後に迫ったバレンタインデーについて「日本では、“女性から男性にチョコレートを贈る”という文化がスタンダードなんですけど、本当の文化としては男性から女性にチョコレートだったりとか、ギフトを贈るというのがスタンダードなので。どちらかというと、僕も贈る際は自分のジェントルマンシップみたいなところをすごく大切にしたいなというふうに思うので、チョコレートをジュエリーのように扱って、大切にギフトしたいなというふうに思いますし。とにかくそこに、言葉を添えて贈ることができたら一番ベストなんじゃないのかなっていうふうに思います」とコメント。

さらに、「もらったジュエリーだったり、もらったチョコレートっていうのは、そこに言葉が付随することによって、よりそのカラット数が増すというか。受け取り方、そしてその受け取る側も一生残る思い出になるような気がするので、特にそのギフトをする時っていうのは“贈り方”というところにこだわりを持ってます」と明かしました。