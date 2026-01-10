囲碁の一力遼棋聖（２８）が１２日から、韓国・ソウルの国立中央博物館で行われる国際棋戦「ＬＧ杯」決勝三番勝負に臨む。

三番勝負は１２、１４、１５日に行われ、先に２勝すればタイトル獲得となる。一力棋聖は、２０２４年に制した国際棋戦「応氏杯」と合わせて、日本の棋士で初めての「世界二冠」達成を目指す。

一力棋聖は、日本囲碁界の七大タイトルのうち、棋聖を含む五冠（名人、王座、天元、本因坊）を持つ。五冠は史上３人目で、現在の囲碁界の第一人者だ。決勝三番勝負に先立って行った読売新聞のインタビューに、「相手がどうこうというより、自分がどれだけいい状態で臨めるかが大事になる」と力を込めた。

今大会で一力棋聖は、準決勝で昨年のＬＧ杯を制した韓国の卞相壹（ピョンサンイル）九段（２８）を破った。決勝三番勝負の相手は、韓国の申旻筇（シンミンジュン）九段（２７）。特に才能がある子どもを棋士にする「英才枠」でプロ入りした棋士で、ＬＧ杯は２１年に優勝した。一力棋聖と申九段は過去に２局対戦し、いずれも一力棋聖が勝っている。

ＬＧ杯は、韓国の新聞社「朝鮮日報社」が主催する国際棋戦で、１９９６年に始まった。これまでに日本の棋士で優勝したのは、９８年の王立誠（おうりっせい）九段（６７）、２００５年の張栩（ちょうう）九段（４５）の２人。３０回目の節目を迎えた今大会は、日本勢５人を含め、韓国、台湾から計２４人が出場した。

１９８０年代に始まった国際棋戦では、当初、日本の棋士が優勝を重ねていたが、２０００年代半ばからは韓国や中国の棋士に押され、日本の棋士による主な国際棋戦での優勝は、張九段による０５年のＬＧ杯を最後に遠のいていた。現在はほとんどの国際棋戦を、中韓の棋士が制しており、長年の低迷から脱する兆しが見えたのが一力棋聖の応氏杯優勝だった。

対局は３局とも午前１０時開始で、夕方頃に終局する見通し。日本棋院が運営するユーチューブチャンネルでライブ配信されるほか、東京・市ヶ谷の同棋院では有料の解説会が開かれる。