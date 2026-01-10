９日のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭 オオカミ少年」は、歌唱力抜群のディズニー声優が登場し、ネットで「何者？」「テレビで観れるとは」「異次元」と騒然となった。

実写版「アラジン」でジャスミンの吹替声優と歌唱を務めた木下晴香（２６）。透明感の美貌で「私、バラエティー番組自体が初めてでして、ビクビクしてるんです」。浜田雅功に「歌はド下手なんですか？」とイジられると「生業とさせていただいております」と笑わせた。

「フレンズ」（レベッカ）や「ＰＲＩＤＥ」（今井美樹）、「アラジン」で担当した劇中歌「スピーチレス〜心の声」を披露した。

ネットでも話題となり「スピーチレス最高すぎる！」「めちゃくちゃ美人すぎる」「あんな顔になりたい」「歌唱力エグい」「マジでスゴイな」「歌が上手すぎる」「バラエティ出るんだ」「いつか生で見たいミュージカル俳優さん」「異次元にうまい」「流石すぎる」「世間に発見されてしまった」「声透き通ってる」「泣きそう」「地上波バラエティで歌声を披露してしまった…」と反応する投稿が集まった。