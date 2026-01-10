サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。大津高から新加入のＤＦ村上慶は、約５００人のファン・サポーターも観覧に訪れた中での会見に「マリノスは多くの方々から応援されているチームだと実感した。恥じないプレーを心がけたい」と力強く意気込んだ。

高卒１年目から活躍を誓う。本職は右サイドバックだが「攻撃好きなので」とゴールへの姿勢は積極的だ。今年度の高校サッカー選手権では３戦連続得点を記録し、「選手権では３ゴールだったので、マリノスでは３ゴール以上を決めたい」と自分超えを誓った。

加入の決め手は「練習参加させていただいたチームの中で一番スピード感や強度が高かった」。一流の選手のプレーを肌で感じ、「一番レベルの高いところでサッカーをするのが、一番レベルアップにつながると思った」と決断した。

また「小学生のころから全部青色のチームでプレーしている」と思わぬ縁を告白。「青色のサポーターの皆さまの前でプレーさせていただくのは本当にうれしく思う。ゴールを決めるシーンを想像するとワクワクする」とさわやかに語った。